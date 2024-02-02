Во Владивостоке 41-летняя женщина с миомой второй раз стала мамой

«Была проведена органосохраняющая операция и детородные функции полностью сохранены. Для нас самый главный результат достигнут — мама и малыш здоровы и чувствуют себя прекрасно, на днях состоялась выписка пациентов и теперь они находятся в кругу семьи. Хочу отметить, что беременным очень важно проходить регулярные скрининги и выбирать специализированные клиники, где работают врачи с большим опытом ведения, в том числе, осложненной беременности и родов», — отметила главный врач роддома № 3 Светлана Сагайдачная.