Во Владивостоке 41-летняя женщина с миомой второй раз стала мамой

Во Владивостоке врачи помогли родить 41-летней женщине, у которой были множественные доброкачественные опухоли. Малышка ростом 54 сантиметра и весом 3590 граммов появилась на свет здоровой, состоянию самой мамы также ничего не угрожает, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на третий роддом. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Во время второй беременности у нее обнаружили быстрый рост миоиматозных узлов. В третьем роддоме женщине диагностировали множественную миому диаметром до 8−9 сантиметров.
«Была проведена органосохраняющая операция и детородные функции полностью сохранены. Для нас самый главный результат достигнут — мама и малыш здоровы и чувствуют себя прекрасно, на днях состоялась выписка пациентов и теперь они находятся в кругу семьи. Хочу отметить, что беременным очень важно проходить регулярные скрининги и выбирать специализированные клиники, где работают врачи с большим опытом ведения, в том числе, осложненной беременности и родов», — отметила главный врач роддома № 3 Светлана Сагайдачная.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи удалили жительнице Большого Камня 16-килограммовую опухоль.