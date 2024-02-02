Католики идут в костелы за громничными свечами

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Белорусский католики отмечают сегодня один из главных праздников религиозного календаря — Сретенье Господне.
Как рассказали Sputnik в Римско-католической церкви в Беларуси, сегодня в костелах пройдут праздничные богослужения, а священники проведут освящение свечей.
Сретенье всегда отмечается на 40 день после Рождества Христова — в память того, что Матерь Божья в этот день принесла маленького Иисуса в храм. На сретенских иконах всегда изображается Дева Мария с младенцем, Иосиф, а также Святой Сименон, который встретил их в храме.
Большая сретенская свеча после освящение горит в алтаре, а маленькие освященные в этот день свечи вручаются верующим, которые в этот день приняли крещение.
Существует еще одно народное название Сретения — Громницы, а свечи, которые зажигали в костелах, называются громничными. В народе верили, что зажженная сретенская свеча обладает особой силой. Их использовали во время опасности, например, во время грозы, когда гремел гром.
На этот день в народе существует ряд запретов: нельзя стирать, убирать, не рекомендовано отправляться в дальнюю дорогу.
У православных Сретенье приходится на 15 февраля.