Католики идут в костелы за громничными свечами

Сретенье всегда отмечается на 40 день после Рождества Христова — в память того, что Матерь Божья в этот день принесла маленького Иисуса в храм. На сретенских иконах всегда изображается Дева Мария с младенцем, Иосиф, а также Святой Сименон, который встретил их в храме.