Дело не в ливневках — эксперты объяснили, почему Краснодар «уходит под воду»

Подтопление Краснодара после осадков происходят не только из-за забитой мусором и грунтом ливневой канализации или ее отсутствия, но и из-за техногенных, геологических и погодных факторов. Об этом завкафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова и заместитель руководителя Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Александр Колесников рассказали «Краснодарским известиям» (18+).
По мнению Татьяны Любимовой, Краснодар располагается на надпойменных террасах реки Кубань с высоким уровне грунтовых вод. Много лет назад, когда город был малоэтажным, а здания строились с фундаментом не глубокого заложения, подземный сток грунтовых вод происходил беспрепятственно. Затем город «закатали в асфальт», здания стали возводить с фундаментами глубокого заложения, что усложнило сток грунтовых вод, привело к формированию застоя воды на низких по рельефу территориях. Асфальтовое покрытие не дает уходить воде в грунт. Водные потоки стекают в низины, что вызывает потопления.
— Конечно, это все тоже носит цикличный характер и связано с осадками. И год на год не приходится. Но, вероятно, сейчас такое стечение обстоятельств — климатических, геологических, техногенных, — рассказывает Татьяна Любимова.
Александр Колесников, заместитель руководителя Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций связывает участившиеся случаи подтоплений территорий Краснодара в этом году с большим количеством осадков. С декабря Краснодарский край «заливает» дождями. Вода прибывает и после выпавшего снега. Осадки стали причиной переувлажнения почвы и поднятия грунтовых вод. В итоге, на тех участках города, где не проводилось осушение или были допущены инженерные ошибки при строительстве капитальных объектов, фиксируются подтопления.
— Земля воду не впитывает, уровень грунтовых вод переполнен, и, соответственно, вода скапливается, — объясняет Колесников.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, жители многих районов Краснодара бьют тревогу из-за подтоплений. «Под воду» ушли территории нескольких СНТ и НСТ, а также Музыкальный микрорайон.