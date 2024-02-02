Дело не в ливневках — эксперты объяснили, почему Краснодар «уходит под воду»

По мнению Татьяны Любимовой, Краснодар располагается на надпойменных террасах реки Кубань с высоким уровне грунтовых вод. Много лет назад, когда город был малоэтажным, а здания строились с фундаментом не глубокого заложения, подземный сток грунтовых вод происходил беспрепятственно. Затем город «закатали в асфальт», здания стали возводить с фундаментами глубокого заложения, что усложнило сток грунтовых вод, привело к формированию застоя воды на низких по рельефу территориях. Асфальтовое покрытие не дает уходить воде в грунт. Водные потоки стекают в низины, что вызывает потопления.