Февраль в Пермском крае будет теплым и снежным

— В конце месяца возможны колебания температуры воздуха, но сильных тридцатиградусных морозов не ожидается. Но и перспектив, что февраль будет аномально теплым, тоже нет. На два градуса выше нормы, это примерно уровень февраля прошлого года. Полноценная зима со средней температурой за месяц от −8 до −10 градусов, с минимумом в районе −25 и максимумом около ноля, — пояснил доктор географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики, специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.