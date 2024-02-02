Февраль в Пермском крае будет теплым и снежным

В феврале 2024 ожидается теплая и снежная погода в Перми и Пермском крае.
В феврале 2024 года в Перми и Пермском крае ожидается теплая и снежная погода. Средняя температура воздуха будет на 2 градуса выше нормы. Долгосрочный прогноз на последний зимний месяц дали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.
По прогнозам синоптиков, самыми теплыми окажутся первые дни февраля. Температура воздуха будет в пределах −5 градусов. Под влиянием серии циклонов, 7 и 8 февраля ожидаются умеренные снегопады. За первую декаду месяца в отдельных районах Пермского края может выпасть вся февральская норма осадков.
Примерно 10 февраля в Пермь и Пермский край придет похолодание до −10…-15 градусов. Продолжатся снегопады. При этом они будут сопровождаться метелями и сильным ветром. Может выпасть до половины месячной нормы за сутки.
Вторая декада последнего зимнего месяца начнется в Перми и Пермском крае с морозов. В ночные часы столбики термометров опустятся до −25 градусов и ниже. В целом декада ожидается по температуре воздуха близкой к норме и с количеством осадков также на уровне нормы.
— В конце месяца возможны колебания температуры воздуха, но сильных тридцатиградусных морозов не ожидается. Но и перспектив, что февраль будет аномально теплым, тоже нет. На два градуса выше нормы, это примерно уровень февраля прошлого года. Полноценная зима со средней температурой за месяц от −8 до −10 градусов, с минимумом в районе −25 и максимумом около ноля, — пояснил доктор географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики, специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
По его словам, пока прогнозируется обычный февраль с большим количеством снега. В целом февраль 2024 года может стать самым снежным с 2019 года, когда едва не был перекрыт рекорд февраля по осадкам. Отмечается, что это предварительный прогноз погоды и он вполне может еще измениться.