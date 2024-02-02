Ночные заморозки придут в Петербург на выходных 3 и 4 февраля

Стало известно, какая погода придет в Петербург на выходных. Похолодание начнется в ночь на 3 февраля. Температура воздуха опустится до −10 градусов в Ленобласти и до −5 градусов в городе. К утру субботы пойдет снег. Но днем в субботу в Северную столицу вернется оттепель. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
— В воскресенье все повторится, только будет несколько теплее, ночью всего то −1…-2 градуса в городе, — говорится в сообщении специалиста.
Александр Колесов объяснил, почему погода в Петербурге так быстро меняется. Дело в том, что через город проходят только атмосферные фронты с осадками.
В начале следующей недели все снова перевернется с ног на голову — зима полноценно вернется в регион. Во второй половине семидневки придут февральские морозы.