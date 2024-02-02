В ряде домов Вахитовского района Казани почти сутки не будет воды

В некоторых домах Вахитовского района Казани почти на сутки отключат водоснабжение. Это связано с ремонтными работами на водопроводе по улице Ташаяк.
С 9:00 8 февраля до 6:00 9 февраля воды не будет по следующим адресам:
Привокзальная пл., 4, 6;
ул. К. Тинчурина, 2, 2а, 4а, 6;
ул. Т. Гиззата, 26, 28, 28 корп.1, 28 корп.2, 30а, 41;
ул. Чернышевского, 29.
Кроме того, в ряде домов Вахитовского и Приволжского районов возможны понижение давления воды и временные перебои с водоснабжением. Полный перечень адресов опубликован по ссылке.
Как сообщили в МУП «Водоканал», оставить заявку на размещение автоцистерны с водой можно по телефону: +7 (843)231−62−60.