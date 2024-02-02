Современные технологии добрались и до Кишинева: Теперь в столичных троллейбусах есть панно

Современные информационные системы появились в столичных троллейбусах.
На установленных электронных панно представлена информация о времени прибытия и названия остановок с указанием возможных пересадок на другие маршруты (в том числе автобусы). Также на цифровых картах отображены маршруты движения троллейбусов.
В мэрии Кишинёва заявляют, что новое оборудование подключено к системе GPS и предоставляет путешественникам актуальную информацию.
В настоящее время системы установлены на 10 сочленённых троллейбусах Solaris Trollino, а в ближайшее время они появятся ещё в 8 транспортных средствах разных моделей, передаёт ipn.md.
Троллейбусы с такой системой можно встретить на маршрутах № 10, 13 и 22.