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Современные технологии добрались и до Кишинева: Теперь в столичных троллейбусах есть панно

Где можно увидеть новшество, — пока оно не во всех троллейбусах.
Источник: Комсомольская правда

Современные информационные системы появились в столичных троллейбусах.

На установленных электронных панно представлена информация о времени прибытия и названия остановок с указанием возможных пересадок на другие маршруты (в том числе автобусы). Также на цифровых картах отображены маршруты движения троллейбусов.

В мэрии Кишинёва заявляют, что новое оборудование подключено к системе GPS и предоставляет путешественникам актуальную информацию.

В настоящее время системы установлены на 10 сочленённых троллейбусах Solaris Trollino, а в ближайшее время они появятся ещё в 8 транспортных средствах разных моделей, передаёт ipn.md.

Троллейбусы с такой системой можно встретить на маршрутах № 10, 13 и 22.