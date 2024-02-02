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Из-за сильной метели в Норильске тысяча пассажиров застряли в аэропорту

Несколько авиарейсов компаний «Сибирь» и «Нордстар» не могут вылететь из-за непогоды.
Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Норильске прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Из-за метели в аэропорту имени Урванцева в Норильске объявлены длительные задержки авиарейсов компаний «Сибирь» и «Нордстар» в Москву, Екатеринбург, Уфу, Красноярск, Новосибирск. Более 1 тысячи пассажиров ожидают вылета.

«В аэропортах городов Норильск, Красноярск и Новосибирск проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — отметили в надзорном ведомстве.

В связи с плохой погодой организованы перевозки пассажиров из аэропорта Норильска спецтранспортом. Движение по дорогам из-за сильного ветра ограничено.

Ранее сообщалось о том, что в Норильске вынесли приговор бывшему директору банка за отмывание 70 млн рублей.

Прокуратура