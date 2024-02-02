В Петербурге скончалась супруга певца Эдуарда Хиля

Зоя Хиль родилась в 1940 году в Ленинграде в актерской семье. Окончила училище им. Римского-Корсакова при консерватории по классу фортепиано и академию балета им. А. Я. Вагановой. Танцевала в Оперной студии Ленинградской консерватории.
В 1950-х годах Зоя Александровна познакомилась с Эдуардом Хилем на гастролях в Курске. Ради мужа Зоя Александровна оставила свою профессию и работала вместе с ним, была конферансье, вела концерты, помогала как балетмейстер. Она пережила супруга на 12 лет — Эдуард Хиль скончался 4 июня 2012 года и похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.
Как сообщал «МК в Питере», народный артист РСФСР Эдуард Хиль скончался в возрасте 77 лет после инсульта. Известность в мире ему принес вокализ «Как я рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой». Ролик был выложен YouTube и побил все рекорды по числу просмотров. В США героя ролика окрестили Мистером Трололо и сделали на него множество пародий.