В Петербурге скончалась супруга певца Эдуарда Хиля

Как сообщал «МК в Питере», народный артист РСФСР Эдуард Хиль скончался в возрасте 77 лет после инсульта. Известность в мире ему принес вокализ «Как я рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой». Ролик был выложен YouTube и побил все рекорды по числу просмотров. В США героя ролика окрестили Мистером Трололо и сделали на него множество пародий.