В регионе запустили медиасчётчик новорождённых

Медиасчётчик новорожденных является частью регионального плана мероприятий по проведению Года семьи в России, прокомментировали в Калининграде сегодня, 2 февраля 2024 года, собкору KaliningradToday в пресс-службе правительства Калининградской области. Площадь для размещения на безвозмездной основе предоставила одна из крупнейших рекламных компаний.