Ледяная крупа обрушится на Сочи

«Четвертого и пятого февраля на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, снежная и ледяная крупа, усиление ветра 20−25 метров в секунду, в предгорьях и низких горах сильный мокрый снег с сильным налипанием на проводах и деревьях и гололедицей на дорогах. В горной зоне очень сильный снег», — сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.