Ледяная крупа обрушится на Сочи

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Сочи со второго февраля. По данным Сочинского гидрометцентра, второго и третьего февраля в горах пройдет снегопад, а в предгорье — ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица.
«Четвертого и пятого февраля на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, снежная и ледяная крупа, усиление ветра 20−25 метров в секунду, в предгорьях и низких горах сильный мокрый снег с сильным налипанием на проводах и деревьях и гололедицей на дорогах. В горной зоне очень сильный снег», — сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.
Также жителей и гостей курорта предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок. В горах существует риск оползней.
Кроме того, с четвертого по шестое февраля на участке Магри — Веселое прогнозируют сильное волнение моря с высотой волн 4,0−4,5 метра. В портах возможны тягуны, зыбь от юго-запада. Существует также опасность образования смерчей над морем.