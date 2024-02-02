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Поволжский книжный фестиваль пройдет в Самаре 8−11 февраля

Гостей мероприятия ждут творческие встречи с авторами, мастер-классы, квесты и квизы.
Источник: Комсомольская правда

В Самаре 8—11 февраля 2024 года состоится Поволжский книжный фестиваль. В нем примут участие авторы и писатели, издательства, книжные магазины, библиотеки, музеи, учебные заведения и др. Площадкой проведения мероприятия станет выставочный центр «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а).

Ведущие книжные издательства России представят в Самаре учебную и методическую литературу, литературу для педагогов школ и вузов, детскую литературу, литературу нон-фикшн и художественную литературу. Отдельное место на выставке отведут проекту «Россия — это мы». Там разместят экспозицию общественной организации «ZOV — своих не бросаем» и детские рисунки. Также на площадке можно будет встретиться с писателем Александром Позиным — ветераном СВО.

В деловой программе выставки: творческие встречи и автограф-сессии с писателями и поэтами, мероприятия для профессионалов книжного сообщества, презентация книг писателей из серии «Народная библиотека Самарской губернии», финал областного турнира молодых поэтов, фестиваль детской книги.

литература