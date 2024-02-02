Поволжский книжный фестиваль пройдет в Самаре 8−11 февраля

В Самаре
Ведущие книжные издательства России представят в Самаре учебную и методическую литературу, литературу для педагогов школ и вузов, детскую литературу, литературу нон-фикшн и художественную литературу. Отдельное место на выставке отведут проекту «Россия — это мы». Там разместят экспозицию общественной организации «ZOV — своих не бросаем» и детские рисунки. Также на площадке можно будет встретиться с писателем Александром Позиным — ветераном СВО.
В деловой программе выставки: творческие встречи и автограф-сессии с писателями и поэтами, мероприятия для профессионалов книжного сообщества, презентация книг писателей из серии «Народная библиотека Самарской губернии», финал областного турнира молодых поэтов, фестиваль детской книги.