Поволжский книжный фестиваль пройдет в Самаре 8−11 февраля

Ведущие книжные издательства России представят в Самаре учебную и методическую литературу, литературу для педагогов школ и вузов, детскую литературу, литературу нон-фикшн и художественную литературу. Отдельное место на выставке отведут проекту «Россия — это мы». Там разместят экспозицию общественной организации «ZOV — своих не бросаем» и детские рисунки. Также на площадке можно будет встретиться с писателем Александром Позиным — ветераном СВО.