В Воронеж вернули арт-объекты «Сапоги» и «Подпись» Петра I

2 февраля в Воронеж после устранения дефектов доставили арт-объекты «Сапоги Петра I» и «Подпись Петра», которые демонтировали в середине января. Напомним, у обеих композиций в процессе эксплуатации обнаружились повреждения и проявились участки рыжего цвета, что свидетельствует о нарушении технологии изготовления. Воронежские чиновники и автор скульптур приняли решение вернуть их для доработки в цех, который занимался их изготовлением.