В Воронеж вернули арт-объекты «Сапоги» и «Подпись» Петра I

2 февраля в Воронеж после устранения дефектов доставили арт-объекты «Сапоги Петра I» и «Подпись Петра», которые демонтировали в середине января. Напомним, у обеих композиций в процессе эксплуатации обнаружились повреждения и проявились участки рыжего цвета, что свидетельствует о нарушении технологии изготовления. Воронежские чиновники и автор скульптур приняли решение вернуть их для доработки в цех, который занимался их изготовлением.
Специалисты также устранили возникшие повреждения — сапогу вернули отломанную шпору, а подсвечник надежно закрепили на основании.
-Дефекты устранили. Скульптуры очищены, запатинированы и дополнительно обработаны воском для защиты, — рассказал автор скульптур Владислав Мишов.
После доработки сапоги стали более приятного глазу бронзового оттенка. В мэрии акцентировали, что на восстановление скульптур и их повторный монтаж дополнительных средств не выделяли. Напомним, изготовление и установка четырех петровских арт-объектов обошлась бюджету Воронежа в три миллиона рублей.
Горожане неоднозначно отнеслись к новым достопримечательностям. После демонтажа в соцсетях высказывались пожелания не возвращать демонтированные скульптуры.