Атмосферное давление в Челябинске критически падает на фоне потепления

Атмосферное давление в Челябинске в ближайшие сутки будет существенно снижаться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, днем 2 февраля в центре города барометры показывают 737 мм ртутного столба при норме 742 мм.
«В течение суток атмосферное давление понизится до 729 мм», — сообщается на сайте регионального ЦГМС.
Врачи советуют метеозависимым в этой связи ограничить потребление соли и продуктов, содержащих ее в большом количестве, например колбас и сосисок. Также желательно отказаться от распития алкоголя, пораньше лечь спать, исключить интенсивные физические нагрузки.
Напомним, метеочувствительные часто встречаются среди тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. В ответ на колебания атмосферного давления их организм реагирует изменениями артериального давления, частоты сердечных сокращений. Им следует принимать профилактические меры, чтобы не спровоцировать гипертонический криз, следовать рекомендациям лечащих врачей.
По климатической норме февраль на Южном Урале теплее января, но в отдельные годы именно в этом месяце наблюдаются самые холодные дни. Так, в Челябинске в 1976 году абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составил минус 45,1 градуса.
Что касается атмосферного давления, то в отдельные годы оно опускается до 714 мм или повышается до 769 мм ртутного столба.
В Челябинске ночью 3 февраля минус 13−15, 4 февраля — минус 12−14, 5 февраля — минус 10−12 градусов. Днем в субботу небольшой снег и минус 4−6, в воскресенье при той же температуре воздухе преимущественно без осадков; в понедельник от минус до плюс 1 градуса, небольшой снег и порывы южного ветра до 13 м/с.