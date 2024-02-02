Прохождение кометы и «любовь» планет: какие астрономические события ждут в феврале жителей Дона

Каждый год жители Ростовской области, как и всей России могут быть свидетелями удивительных астрономических явлений.
Так, в декабре прошлого года ростовчане наблюдали северное сияние, которое окрасило небо в ярко-розовые и зеленые оттенки, также увидели большую кровавую луну и частичное затмение.
Заведующий Астрономической обсерваторией Парка имени Максима Горького Николай Демин рассказал о предстоящих космических явлениях, которые произойдут в Ростовской области в феврале этого года.
ПРОХОЖДЕНИЕ КОМЕТЫ PANSTARRS.
Последний зимний месяц преподнесет жителям области удивительное явление — прохождение кометы PANSTARRS (C/2021 S3). Это космическое тело, которое движется по вытянутой орбите. Впервые ее обнаружили весной 2017 года. А наблюдать за этим явлением можно накануне Дня влюбленных.
— 13 февраля прохождение произойдет близ шарового звездного скопления М9 — созвездие Змееносца. Блеск этих объектов примерно одинаков — около 7,5 звездной величины, а это означает, что данное событие можно будет пронаблюдать в небольшой любительский телескоп или даже хороший полевой бинокль.
СБЛИЖЕНИЕ ВЕНЕРЫ И МАРСА.
Еще одним интересным явлением станет сближение двух «соседей» Земли — Венеры и Марса.
— Сотни тысяч жителей каждый год наблюдают за «любовным танцем» этих планет. Многие специалисты отмечают, что это одно из самых красивых астрономических событий. Это явление произойдет на рассвете 22 февраля. Обе планеты будут заметны невооруженным глазом, но для их наблюдения потребуется открытая юго-восточная часть горизонта, — поделился специалист.
Отметим, что последний раз сближение планет происходило летом прошлого года. По словам Николая Демина, зимой наблюдать за астрономическими явлениями достаточно сложно в Ростовской области.
— Существенным препятствием обычно является промозглая пасмурная погода — наблюдение небесных светил возможно только при условии безоблачного неба.