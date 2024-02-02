Прохождение кометы и «любовь» планет: какие астрономические события ждут в феврале жителей Дона

— Сотни тысяч жителей каждый год наблюдают за «любовным танцем» этих планет. Многие специалисты отмечают, что это одно из самых красивых астрономических событий. Это явление произойдет на рассвете 22 февраля. Обе планеты будут заметны невооруженным глазом, но для их наблюдения потребуется открытая юго-восточная часть горизонта, — поделился специалист.