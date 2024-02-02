Когда в Петербург придет весна? Ответ знает сурок Филимон

Считается, что если в солнечный день сурок испугался своей тени, то зима продлится еще шесть недель. А если зверек не увидит тень, то весна будет ранней. «Сегодня на улице солнечно, сурок, по идее, должен был испугаться своей тени, но нашим суркам ничего не страшно. По формальному признаку, весна раньше 15 марта не наступит. Об этом сегодня сказал сурок Фил, ну и специалисты ветеринарной службы», — комментирует прогноз сотрудник фермы.