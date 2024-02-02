Когда в Петербург придет весна? Ответ знает сурок Филимон

До 15 марта весны ждать не стоит. Такое предсказание 2 февраля, в День сурка, сделал сурок Филимон, который живет на ферме «Приют Белоснежки» в Волосовском районе Ленобласти.
Считается, что если в солнечный день сурок испугался своей тени, то зима продлится еще шесть недель. А если зверек не увидит тень, то весна будет ранней. «Сегодня на улице солнечно, сурок, по идее, должен был испугаться своей тени, но нашим суркам ничего не страшно. По формальному признаку, весна раньше 15 марта не наступит. Об этом сегодня сказал сурок Фил, ну и специалисты ветеринарной службы», — комментирует прогноз сотрудник фермы.
В этот раз прогноз от сурка оказался не совсем достоверным, так как погода постоянно менялась, говорят в приюте. Более точный прогноз, но только на ближайшие дни, рассказал синоптик Михаил Леус в материале «Фонтанки».
А вот сурок Сергей из Тулы в этом году предсказал скорую весну. Там традиция другая: если сурок бодро и весело выходит к кормушке, то весна близко, а если лениво — еще подморозит. Но Сергей с аппетитом позавтракал и даже попытался соблазнить подругу Наташу, пишет РИА Новости.
Традиция прогнозировать погоду по суркам пришла из США и Канады. Там День сурка 2 февраля отмечают уже более 100 лет. Самого знаменитого сурка-метеоролога зовут Фил, в честь героя фильма «День сурка» Фила Коннорса, которого сыграл Билл Мюррей. Сурок живет в штате Пенсильвания.