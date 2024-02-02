Дикие животные не опасны для людей в Свердловской области

«МК-Урал» ранее писал, что волк, который убил одного человека в курганском поселке Курорт Озеро Медвежье, мог прийти в Курганскую область из Казахстана. Об этом сообщил врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев.