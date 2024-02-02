Дикие животные не опасны для людей в Свердловской области

Об этом на заседании охотсовета сообщил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона Александр Кузнецов.
«При необходимости регулирования численности волков или медведей мы принимаем индивидуальные решения для каждого отдельно взятого охотничьего угодья», — сказал Александр Кузнецов.
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков поручил департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира оперативно принимать локальные меры по регулированию численности хищников.
В 2023 году в Свердловской области численность волков составила 611 особей, медведей — 5519 особей, лисиц — 5519 особей.
«МК-Урал» ранее писал, что волк, который убил одного человека в курганском поселке Курорт Озеро Медвежье, мог прийти в Курганскую область из Казахстана. Об этом сообщил врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев.
Ранее случаев нападения волков или иных диких животных на людей в Курганской области в целом и в Петуховском округе в частности зафиксировано не было.