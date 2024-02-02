Сквер им. 30-летия ВЛКСМ в Омске отремонтируют в стиле 50−60-ых годов

Подробности рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Договор о работах подписан с компанией «Братья Грин». Она занимается благоустройством и ландшафтным дизайном.
Из тематики дизайна 50−60-ых годов в сквере организуют столы для шахмат и домино. Будут и другие элементы декора. Также для детей установят спортивные и детские площадки. Высадят газон, деревья, начнут работать подсветка и автополив.
Напомним, ранее мы писали, что Виталий Хоценко рассказал о реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Омской области.