Боец ММА Штырков рассказал, что в него дважды стреляли в Екатеринбурге

В результате пара пуль из травматического оружия попала Штыркову в ноги, остались шрамы. «Ничего критичного — шкурку просто попортили», — сказал он. В другой раз по Штыркову открыли стрельбу и попали в руку, когда он с друзьями стоял возле ночного клуба.