Боец ММА Штырков рассказал, что в него дважды стреляли в Екатеринбурге

В интервью «Матч ТВ» он сообщил, что в молодости принимал участие в «стрелках». Во время одной из таких встреч конкурирующих группировок «что‑то пошло не так», и кто‑то начал стрелять вместо того, чтобы драться.
В результате пара пуль из травматического оружия попала Штыркову в ноги, остались шрамы. «Ничего критичного — шкурку просто попортили», — сказал он. В другой раз по Штыркову открыли стрельбу и попали в руку, когда он с друзьями стоял возле ночного клуба.
По его словам, это происходило в районе «Уралмаш» и было обычным делом. «Я не говорю про то, что могли убить. Но могли нанести травмы, несовместимые со спортом. Такое время было», — добавил он.
Отметим, что 35-летний Штырков одержал 22 победы и потерпел два поражения.