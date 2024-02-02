Снег и потепление до −2 градусов придут в Омскую область на выходных

В субботу, 3 февраля, в ночные часы ожидается −19…-24, при прояснении — до −30 градусов. Днем потеплеет до −12…-17 градусов. Местами столбик термометра поднимется до отметки в −7 градусов. Ночью и утром в отдельных районах возможны туман и гололедица. Синоптики прогнозируют осадки в виде небольшого снега.