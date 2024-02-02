Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Снег и потепление до −2 градусов придут в Омскую область на выходных

В воскресенье местами по области ожидаются сильный ветер и метель.
Сейчас в Сакраменто: +9° 3 м/с 93% 756 мм рт. ст. +10°

В Омской области на выходных будет тепло и снежно. О том, какая будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

В субботу, 3 февраля, в ночные часы ожидается −19…-24, при прояснении — до −30 градусов. Днем потеплеет до −12…-17 градусов. Местами столбик термометра поднимется до отметки в −7 градусов. Ночью и утром в отдельных районах возможны туман и гололедица. Синоптики прогнозируют осадки в виде небольшого снега.

В воскресенье, 4 февраля, ночью температура воздуха составит от −11 до −16, местами — до −24 градусов. Днем воздух прогреется до −2…-7 градусов, ожидается снег. Местами возможны метель, снежные заносы и усиление ветра до 18/с.