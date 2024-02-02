Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Артиллерийский залп нарушил тишину на Мамаевом кургане в Волгограде

Выстрел памяти прогремел в Волгограде 2 февраля.

В полдень 2 февраля в Волгограде прогремел выстрел пушки. На Мамаевом кургане артиллеристы Южного военного округа совершили «Выстрел памяти» в честь 81-й годовщины Победы в Сталинградской битве. Залп был произведен из орудия времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, выстрел был произведен на южном склоне Мамаева кургана. Для этого было использовано орудие ЗИС-3.

«Выстрел памяти» — традиционная акция для Волгограда в героические дни. Артиллеристы совершают залпы в честь Сталинградской победы, 9 мая и Дня Защитника Отечества.

памятные даты