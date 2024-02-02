Из Самары в Казань обещают запустить поезд «выходного дня»

Из Самары в Казань запустят прямой поезд. Запуск маршрута Самара-Казань железнодородники обсудят уже на следующей неделе.
Пока поезд рассматривают как маршрут выходного дня, он будет ходить не на постоянной основе, сообщает 63.ru | Самара ВКонтакте со ссылкой на начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева.
«Я думаю, в ближайшем будущем вы узнаете все новости по запуску данного поезда пассажирского. Мы видим его таким образом, что вечером он будет отправляться из Самары, доезжать утром в Казань и в обратном так же направлении. Тем самым мы свяжем два субъекта мощных — Самарскую область и Республику Татарстан. Он пройдет и через Сызрань, и через Ульяновск», — заявил Вячеслав Дмитриев.
Самарцы смогут отправиться на поезде в Казань в пятницу и вернуться в воскресенье.