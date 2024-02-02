Рейс Волгоград — Екатеринбург из Кольцово задержали на 1,5 суток

По словам представителей уральской воздушной гавани, изменения в расписании связаны с поздним прибытием лайнера. Первоначальное время вылета в город-герой — 1 февраля в 17.20. Сейчас прибытие в Волгоград запланировано на 3 февраля в 10.05.