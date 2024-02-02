Рейс Волгоград — Екатеринбург из Кольцово задержали на 1,5 суток

Воздушное судно отправится в город-герой только 3 февраля.
В аэропорту Кольцово рейс авиакомпании NordStar задержали на полтора суток. Самолет в Волгоград вылетит из Екатеринбурга 3 февраля.
По словам представителей уральской воздушной гавани, изменения в расписании связаны с поздним прибытием лайнера. Первоначальное время вылета в город-герой — 1 февраля в 17.20. Сейчас прибытие в Волгоград запланировано на 3 февраля в 10.05.
В авиакомпании пока никак не прокомментировали причины столь длительной задержки рейса.
Напомним, из Волгограда запустят чартерные рейсы в Египет. Вылеты в Шарм-эль-Шейх из аэропорта города-героя запустят с 15 февраля.