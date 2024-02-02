Воронежские врачи спасли 710-граммовую девочку, от которой отказалась мать

В начале декабря 2023 года в перинатальном центре ВОКБ № 1 родилась девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Малышка появилась на свет на три месяца раньше срока. При рождении ее вес составил всего 710 граммов, так что с первых мгновений жизни ребенку потребовалась помощь врачей.