Воронежские врачи спасли 710-граммовую девочку, от которой отказалась мать

В начале декабря 2023 года в перинатальном центре ВОКБ № 1 родилась девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Малышка появилась на свет на три месяца раньше срока. При рождении ее вес составил всего 710 граммов, так что с первых мгновений жизни ребенку потребовалась помощь врачей.
Девочку, чье состояние оценивалось как крайне тяжелое, поместили специальный кювез с возможностью искусственной вентиляции легких. Дело в том, что дети, рожденные на столь раннем сроке, не могут дышать самостоятельно. Для раскрытия легких ребенку ввели специальный препарат — сурфактант.
Хотя врачи выявили незрелость сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также патологию почек, малышке наладили питание и работу ЖКТ. А всего через несколько дней после рождения дочки мама отказалась от ребенка.
Благодаря стараниям врачей девочка начала дышать самостоятельно и постепенно набирать вес. Специалисты уверены, что после всего периода реабилитации малышка сможет преодолеть большую часть своих заболеваний.