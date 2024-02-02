150 коллективов выступят в мае на «Шолоховской весне» в Ростовской области

С 24 по 26 мая в Ростовской области собираются провести всероссийский фестиваль «Шолоховская весна». Информация об этом прозвучала в режиме ВКС на совещании, посвященном проекту.
Предварительно, принять участие в литературно-фольклорном фестивале должны более 50 творческих коллективов и около 250 мастеров декоративно-прикладного искусства.
24 мая в станице Каргинской проведут «Детскую “Шолоховскую весну”, а в станице Вешенской состоится районный фестиваль детского творчества “Шолоховские веснушки”.
25 мая в Вешенской собираются устроить театрализованное представление казачьих куреней. Также будут работать площадка «Занимательный хуторок» и выставки-ярмарки. Состоится экскурсия «Семья — основа станичной жизни».
После этого на набережной реки Дон проведут гала-концерт, посвященный Году семьи в России и Году добрых дел в Ростовской области.
— Подготовка к масштабному мероприятию должна проходить очень тщательно. Прошу всех, кто задействован в процессе, подойти к обязанностям с максимальной ответственностью, — сказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
Программу и организацию «Шолоховской весны» вместе с Игорем Гуськовым обсуждали министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, а также руководители Областного дома народного творчества и Музея-заповедника имени Шолохова, главы администраций Шолоховского и Боковского районов.
Особый интерес к озвученной информации проявил депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Шолохов.
Напомним, в 2024 году фестиваль «Шолоховская весна» должен стать уже 39-м по счету. Он будет посвящен 119-й годовщине со Дня рождения писателя Михаила Шолохова.
Этот проект ранее вошел в топ-50 лучших событий страны, по версии Национального календаря России, и был удостоен наивысшей награды конкурса — статуса национального события 2023 года.