Около 4 тысяч казахстанцев ожидают трансплантации органов

— Внесение изменений в Кодекс (о здоровье народа — авт.) в 2020 году «в случае отсутствия прижизненного волеизъявления человека право письменно заявить о своем несогласии (согласии) на изъятие его органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для трансплантации имеют супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии — один из близких родственников» вызвало неоднозначную реакцию в СМИ, а также необоснованные судебные разбирательства с участием врачей-трансплантологов, что привело к резкому снижению развитию органного донорства до 5−7 случаев в год.