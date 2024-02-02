Около 4 тысяч казахстанцев ожидают трансплантации органов

— На сегодняшний день в листе ожидания на трансплантацию органов находится 3961 реципиент, из них — 104 детей. Наибольшее количество из них нуждаются в почках — 3613, печени — 184, сердце — 145, легких — 14 и легочно-сердечном комплексе — 5 человек.
Ранее председатель Фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев заявил о том, что в Казахстане трупное донорство находится в удручающем состоянии.
Также в Министерстве здравоохранения назвали причину снижения органного донорства в стране.
— Внесение изменений в Кодекс (о здоровье народа — авт.) в 2020 году «в случае отсутствия прижизненного волеизъявления человека право письменно заявить о своем несогласии (согласии) на изъятие его органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для трансплантации имеют супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии — один из близких родственников» вызвало неоднозначную реакцию в СМИ, а также необоснованные судебные разбирательства с участием врачей-трансплантологов, что привело к резкому снижению развитию органного донорства до 5−7 случаев в год.