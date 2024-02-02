В Ленинградском зоопарке гиббон Персей отпраздновал 30-летний юбилей

В пресс-службе также рассказали о том, как гиббоны впервые появились в зоопарке. Бабашку и дедушку Персея привезли из Словакии в 1973 году. Пару для самого Персея подобрали не сразу. В 2011 году из Чехии ему привезли самку Габину 2004 года рождения. С тех пор пара живет вместе, у них появилось пять детенышей.