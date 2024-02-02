Омичей испугал загадочный туман в Амуре

Во второй половине дня второго февраля в паблике «Аварийный Омск» появился пост, посвящённый необычному погодному явлению. Автор интересовался, что за туман появился в Амуре-2.
В комментариях омичи высказали несколько вариантов того, откуда мог появиться такой туман. Кто-то предположил, что это обычное природное явление, кто-то — что причиной дымки стали печи частного сектора или трубы ТЭЦ. Однако встречались и более тревожные варианты:
«Фильм мгла смотрели? Так вот закрывайте окна и не включайте свет».
Отметим, что на завтра, 3 февраля, синоптики действительно прогнозируют в Омской области туман. Соответствующая информация размещена на портале Обь-Иртышского УГМС.