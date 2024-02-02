Омичей испугал загадочный туман в Амуре

В комментариях омичи высказали несколько вариантов того, откуда мог появиться такой туман. Кто-то предположил, что это обычное природное явление, кто-то — что причиной дымки стали печи частного сектора или трубы ТЭЦ. Однако встречались и более тревожные варианты: