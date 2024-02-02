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В Кишиневе появится новый квартал: Уже есть проект — вот, где будем делать селфи

Он будет включать исторический мощеный брусчаткой участок одной из центральных улиц.
Источник: Комсомольская правда

В центре Кишинева в скором времени появится исторический квартал.

Его построят в периметре столичных улиц Бэнулеску-Бодони, Пушкина и 31 августа.

Кроме того, он будет включать исторический мощеный брусчаткой участок улицы 31 августа.

строительство