В Кишиневе появится новый квартал: Уже есть проект — вот, где будем делать селфи

В центре Кишинева в скором времени появится исторический квартал.
Его построят в периметре столичных улиц Бэнулеску-Бодони, Пушкина и 31 августа.
Кроме того, он будет включать исторический мощеный брусчаткой участок улицы 31 августа.
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В центре Кишинева в скором времени появится исторический квартал.
Его построят в периметре столичных улиц Бэнулеску-Бодони, Пушкина и 31 августа.
Кроме того, он будет включать исторический мощеный брусчаткой участок улицы 31 августа.