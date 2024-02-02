Фасады кинотеатра «Художественный» в Москве приведут в порядок в III квартале 2024 года

«Во время эксплуатации здания и естественной усадки было зафиксировано отслаивание штукатурного слоя на фасадах кинотеатра. Мосгорнаследием во время контрольного мероприятия выдано предостережение о необходимости проведения работ по сохранению фасадов здания. С наступлением теплой погоды фасады оштукатурят и окрасят. Планируется, что необходимые работы завершатся в третьем квартале этого года», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что для оценки дефектов было принято решение провести предварительные научно-исследовательские работы.
Там добавили, что все работы выполняются на основании выданного разрешения, под контролем департамента в рамках гарантийных обязательств. До проведения комплексной реставрации кинотеатр «Художественный» долгое время находился в неудовлетворительном состоянии, не эксплуатировался и был отключен от инженерных систем. В 2020 году собственник здания провел реставрационные работы за счет частных средств. Во время реставрации здание оснастили современным оборудованием, многие помещения были восстановлены, в том числе установлены новые несущие конструкции.