Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 3 февраля

Что интересного произошло 3 февраля?
В Японии сегодня отмечают праздник Сэцубун, который является частью весеннего фестиваля Хару-мацури и отмечает наступление весны. Этот день считается священным для буддистов, синтоистов и последователей религиозного учения оомото-ке. Слово «сэцубун» в буквальном переводе означает «разделение сезонов» (любых, не только зимы и весны), но обычно под ним подразумевают именно весенний сэцубун, также называемый риссун. С этим праздником связан ритуал мамэмаки — изгнание демонов. Согласно некоторым легендам, эти демоны ненавидят сою.
Поэтому во время ритуала разбрасывают жареные соевые бобы. Ритуал проводят как дома, так и в синтоистских и буддистских храмах по всей стране. Считается, что бобы очищают дом, отпугивая злых духов, которые приносят болезни и неудачи. Затем, чтобы привлечь удачу, нужно съесть по бобу за каждый год жизни (в некоторых регионах — по бобу за каждый год жизни плюс еще один, чтобы приманить удачу на будущий год).
Также сегодня Всемирный день свободной любви. Мировая культура выработала строгие нормы поведения в половых взаимоотношениях, и они регламентируют этику и критерии отбора партнеров. Требования формировались под влиянием религиозных учений, представлений о семейной жизни, но некоторые люди считают созданную систему моральных ценностей устаревшей и ограничивающей свободу человека. Возникли общественные движения, которые выступают за изменение мнения социума к интиму.
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Сегодня отмечается также Всемирный день борьбы со сквернословием, поскольку по количеству нецензурных слов и выражений русский язык оказался на третьем месте в мире. Пальму первенства удерживает английский язык, на втором месте — голландский.
А еще сегодня Национальный день морковного торта (National Carrot Cake Day) в США. Это может показаться шуткой, однако в США блюдо с использованием моркови имеет собственный праздник. Кстати, наибольшую популярность Carrot cake приобрел в 1970 — 1980-е годы, когда в США стало модно вести здоровый образ жизни и меньше употреблять сахар. Считается, что морковный торт «здоровее», чем традиционный американский торт со сливочным маслом, взбитыми сливками и сахаром, поскольку основной ингредиент в нем — тертая морковь. К тому же в него часто добавляют еще орехи и изюм. Крем же для морковного торта традиционно делают из сливочного сыра, а не из масла, что добавляет ему неповторимый вкус.
Исторические события 3 февраля в мире
1815-й — в Швейцарии основана первая в мире фабрика по изготовлению твердого сыра;
1894-й — в США спустили на воду первый парусник со стальным корпусом;
1968-й — Пол Маккартни без участия остальных «битлов» записал песню Lady Madonna;
2005-й — самая дорогая в мире газета вышла в Китае. Специальный выпуск Economic Daily в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге (один экземпляр газеты обошелся в 8 000 долларов США);
2009-й — на Международном суде в Гааге вынесли вердикт о статусе острова Змеиный в Черном море. Змеиный признали именно островом, а не скалой;
2014-й — произошла стрельба в московской школе № 263, ученик 10-го класса расстрелял учителя и двоих полицейских. Первый случай стрельбы в школах в России.
Исторические события 3 февраля в Казахстане
1992-й — в Алматы было открыто посольство США;
2005-й — в Алматы создан Институт анализа и прогнозирования «Казахстан — США». Основная задача института — прогнозирование и анализ двусторонних казахстанско-американских отношений для выработки рекомендаций по мерам их развития в области политики и экономики, а также совершенствование структуры экономики Казахстана, выявление проблем современного общества в сфере образования, науки, здравоохранения, экологии и принятие мер по их решению;
2011-й — в Караганде во Дворце культуры горняков корейская диаспора отметила праздник Сольналь — корейский Новый год по лунному календарю.
Дни рождения знаменитостей 3 февраля в мире
В 1809 году родился Феликс Мендельсон — немецкий композитор, один из крупнейших представителей романтизма в музыке;
в 1874 году родился Гертруда Стайн — американская писательница, автор термина «потерянное поколение», который послужил определением для целой группы писателей послевоенного времени («Автобиография Алисы Б. Токлас»);
в 1820 году родилась Элизабет Блеквелл — первая в мире женщина-врач;
в 1976 году родилась Айла Фишер — австралийская актриса (фильмы «Скуби-Ду», «Шопоголик», «Иллюзия обмана», «Великий Гэтсби»);
в 1982 году родилась Вера Брежнева — украинская певица, экс-солистка группы «ВИА Гра».
Кто родился 3 февраля в Казахстане
В 1928 году родился Кененбай Кожабеков — актер, народный артист Казахстана;
в 1954 году родилась Нагима Ескалиева — эстрадная певица, заслуженная артистка Казахстана, народная артистка Казахстана, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1984);
в 1959 году родился Косемали Саттибайулы — писатель, член Союза писателей Казахстана;
в 1961 году родился Алиби Мамбетов — композитор, руководитель Центра изучения творчества Ахмета и Газизы Жубановых при Центральном государственном музее Казахстана;
в 1980 году родилась Алия Назарбаева — казахстанский предприниматель, младшая дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
День смерти знаменитостей 3 февраля в мире
В 1924 году умер Томас Вильсон — американский государственный деятель, 28-й президент США (1913−1921), лауреат Нобелевской премии мира (1919);
в 1959 году погиб Ричи Валенс — американский певец, композитор и гитарист, один из пионеров рок-н-ролла;
в 1974 году умер Григорий Большаков — оперный певец (тенор), народный артист РСФСР;
в 1997 году умер Михаил Якушин — советский футболист и хоккеист, футбольный тренер.
Народный праздник 3 февраля
Сегодня отмечается народный праздник Максимов день. Церковь сегодня вспоминает преподобного Максима Грека. В народе святой считается защитником вдов и сирот, тех, кто попал в беду, кого обидели. По преданию, преподобный Максим жил в
По приметам, если сквозь облака ночью виден месяц, то урожай хлеба будет хорошим. Ясное небо — к плохому урожаю и морозу, а если рог месяца вонзился в тучу, значит будет много хлеба.
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22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весы. Двадцать вторые лунные сутки — это время мудрости и духовного поиска. Сегодня мы выходим на финишную прямую и пытаемся завершить дела, разобраться с проблемами и достичь внутренней гармонии.
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