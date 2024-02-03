Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 3 февраля

А еще сегодня Национальный день морковного торта (National Carrot Cake Day) в США. Это может показаться шуткой, однако в США блюдо с использованием моркови имеет собственный праздник. Кстати, наибольшую популярность Carrot cake приобрел в 1970 — 1980-е годы, когда в США стало модно вести здоровый образ жизни и меньше употреблять сахар. Считается, что морковный торт «здоровее», чем традиционный американский торт со сливочным маслом, взбитыми сливками и сахаром, поскольку основной ингредиент в нем — тертая морковь. К тому же в него часто добавляют еще орехи и изюм. Крем же для морковного торта традиционно делают из сливочного сыра, а не из масла, что добавляет ему неповторимый вкус.