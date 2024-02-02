Строители завершили монолитные работы на эстакаде-съезде с МСД на Каширское шоссе в Москве

«Шестой участок южного направления МСД — уникальный и один из самых сложных с технической точки зрения. Именно на участке от Каспийской улицы до Шоссейной располагается Сабуровский мост, соединивший два округа Москвы, и развязка, проходящая в четырех уровнях. Сегодня мы работаем над эстакадой-съездом с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД. По контракту работы должны быть завершены в мае этого года, общая строительная готовность превышает 40%», — сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.