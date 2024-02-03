Суббота в Хабаровске будет солнечной

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице не ожидается осадков, и ветер будет не сильный. Температура ночью опустится до −24 градусов, и уже днем поднимется до −12 градусов.
На юге края местами ожидается до −38 градусов. Днем столбик термометра поднимется до −9 градусов. Ветер умеренный. В центре Хабаровского края также холодно, до −38 градусов ночью. Днем до −7 градусов. Холоднее всего на севере, также до −38 градусов ночью, но и днем будет до −18 градусов. Местами ожидается сильный ветер.