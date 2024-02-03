Суббота в Хабаровске будет солнечной

На юге края местами ожидается до −38 градусов. Днем столбик термометра поднимется до −9 градусов. Ветер умеренный. В центре Хабаровского края также холодно, до −38 градусов ночью. Днем до −7 градусов. Холоднее всего на севере, также до −38 градусов ночью, но и днем будет до −18 градусов. Местами ожидается сильный ветер.