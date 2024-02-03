Хабаровские художники на деньги от продажи картин купили дроны в зону СВО

Хабаровские художники передали две большие посылки в зону СВО. В них — двадцать беспилотников, два ретранслятора и пульты управления..
Деньги на покупку всей этой очень нужной фронту техники они собрали на аукционе, который краевое отделение Союза художников России проводило летом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В аукционе «Своих не бросаем. Арт-поддержка» приняли участие 40 художников, их работы были проданы почти на два миллиона рублей. Кстати, подобные аукционы устраивались по всей стране, но хабаровские художники выручили больше всех денег за Уралом. Наши живописцы, графики, косторезы эмальеры предоставили очень хорошие работы.
— А дальше мы познакомились с командиром 64 отдельной Гвардейской мотострелковой бригады Героем России Азатбеком Омурбековым, и он посоветовал купить на фронт дроны, они очень нужны нашим ребятам, — рассказывает заместитель председателя Хабаровского краевого отделения Союза художников Алексей Авдеев. — Обратились к своим хабаровским производителям, которые делают отличные летательные аппараты.
— В посылки мы вложили открытки, которые нарисовали дети военного городка в Князе-Волконском с трогательными пожеланиями солдатам, которые далеко, но которых так хочется согреть теплыми словами, — говорит Алексей Авдеев. — Дети желали им побыстрее возвратиться назад, дома их ждут с большой любовью. Все уложили, а сверху посылки засыпали конфетами. Пусть наши ребята в перерывах между боями пьют чай и думают о хорошем. На днях дроны будут отправлены в зону СВО.