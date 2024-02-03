Хабаровские художники на деньги от продажи картин купили дроны в зону СВО

— В посылки мы вложили открытки, которые нарисовали дети военного городка в Князе-Волконском с трогательными пожеланиями солдатам, которые далеко, но которых так хочется согреть теплыми словами, — говорит Алексей Авдеев. — Дети желали им побыстрее возвратиться назад, дома их ждут с большой любовью. Все уложили, а сверху посылки засыпали конфетами. Пусть наши ребята в перерывах между боями пьют чай и думают о хорошем. На днях дроны будут отправлены в зону СВО.