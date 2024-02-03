В Уфе торжественно открыли Республиканский центр детской онкологии и гематологии

Накануне, 2 февраля, в Уфе прошла торжественная церемония открытия Республиканского центра детской онкологии и гематологии. В мероприятии приняли участие Радий Хабиров, заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова, а также чиновники из правительства Башкирии. Старт же работе нового медицинского центра по видеосвязи дал Президент России Владимир Путин.
Напомним, что здание клиники общей площадью 17,8 тысяч квадратных метров достроили в конце прошлого года на территории РДКБ. Здесь оборудованы два отделения — онкологии и гематологии, каждое рассчитано на 30 пациентов. Общая же вместимость медицинского центра превышает 90 мест. Также тут есть дневной стационар, молекулярно-генетическая лаборатория, отдел радиологических исследований, отделение трансплантации костного мозга и интенсивной терапии. Отмечается, что общая стоимость нового центра составляет 4 млрд рублей, причем 1,5 млрд из них привлечено из федерального бюджета.
— Всегда говорю — плохо, когда дети болеют. И наш долг — дать им хорошее лечение. Раньше наших детей принимали в федеральных онкоцентрах, но мы хотели создать свои мощности и компетенции. Теперь у нас все это есть. Желаю коллективу центра успешной работы, а ребятишкам — никогда не болеть.