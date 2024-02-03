В Уфе торжественно открыли Республиканский центр детской онкологии и гематологии

— Всегда говорю — плохо, когда дети болеют. И наш долг — дать им хорошее лечение. Раньше наших детей принимали в федеральных онкоцентрах, но мы хотели создать свои мощности и компетенции. Теперь у нас все это есть. Желаю коллективу центра успешной работы, а ребятишкам — никогда не болеть.