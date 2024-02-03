Еще один район Беларуси ввел запрет на продажу алкоголя в определенные дни

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Алкогольные напитки не будут продаваться в Бобруйском районе три дня в 2024 году, данное решение районного исполкома № 4−1 от 29 января опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
Местные власти проведут «дни трезвости» 21 марта, 2 сентября и 21 ноября.
В документе отмечается, что это решение связано с проведением в районе мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, а также профилактику пьянства и алкоголизма.
Запрет на продажу алкоголя будет действовать ровно сутки — с 00:00 до 24:00.
Однако в некоторых местах купить спиртное все же можно: оно будет отпускаться в торговых объектах общепита в розлив.
Кроме того, вышеуказанные ограничения не будут распространяться на продажу алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения свадеб и поминок.
Ранее о проведении акции «День трезвости» в 2024 году сообщил Круглянский район Могилевской области. Там ограничения на продажу алкоголя будут действовать два дня — 3 февраля (день встречи выпускников) и 1 сентября (День знаний).