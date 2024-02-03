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Еще один район Беларуси ввел запрет на продажу алкоголя в определенные дни

Так называемые «дни трезвости» проводятся в республике на регулярной основе — местные власти ограничивают продажу спиртного в профилактических целях.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Алкогольные напитки не будут продаваться в Бобруйском районе три дня в 2024 году, данное решение районного исполкома № 4−1 от 29 января опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Местные власти проведут «дни трезвости» 21 марта, 2 сентября и 21 ноября.

В документе отмечается, что это решение связано с проведением в районе мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, а также профилактику пьянства и алкоголизма.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать ровно сутки — с 00:00 до 24:00.

Однако в некоторых местах купить спиртное все же можно: оно будет отпускаться в торговых объектах общепита в розлив.

Кроме того, вышеуказанные ограничения не будут распространяться на продажу алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения свадеб и поминок.

Ранее о проведении акции «День трезвости» в 2024 году сообщил Круглянский район Могилевской области. Там ограничения на продажу алкоголя будут действовать два дня — 3 февраля (день встречи выпускников) и 1 сентября (День знаний).