Три правила: как отличить сотрудника газовой службы от мошенника

Первое, на что необходимо обратить внимание жителям, — такие работы проводят строго по графику. Уточнить даты можно на официальном сайте АО «Мосгаз» и в специальном телеграм-боте. Там же доступны телефонные номера территориальных управлений служб, отвечающих за эксплуатацию внутридомового газового оборудования. А еще у горожан есть возможность подписаться на уведомления о предстоящей проверке.