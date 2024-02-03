ЕНТ-2024: какие условия предоставляют для абитуриентов с особыми потребностями

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. Как в Национальном центре тестирования рассказали, как добиваются таких условий для абитуриентов с особыми образовательными потребностями.
Как и в прошлые годы, на ЕНТ-2024 сохраняется дополнительное время в 40 минут для абитуриентов с особыми образовательными потребностями, отметил глава центра Руслан Емелбаев.
«Для удобства ребят с нарушениями зрения были разработаны вопросы без схем и диаграмм», — добавил он.
По словам директора Наццентра, эти меры позволили большему, чем раньше числу «особых» выпускников сдавать Единое национальное тестирование вместе со всеми.
«Если в 2021 году на основном ЕНТ приняли участие 90 детей, в 2022 и 2023 годах их количество достигло 500 человек», — отметил Руслан Емелбаев.
Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена. И напомнил, что при необходимости по запросу поступающего с особыми образовательными потребностями на тестировании предоставляется помощник, не являющимся учителем предметов.
В этом году на январское ЕНТ подали заявки 136 тысяч абитуриентов. Тестирование завершится 10 февраля.