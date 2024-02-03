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Мэр Воронежа рассказал, что будет с общественным транспортом

Вадим Кстенин призвал заняться обновлением общественного транспорта, а также устранением дефицита водителей.

Кроме того, градоначальник затронул тему новых выделенных полос.

Так, по указанию Главы Государства рассматриваются различные меры поддержки этой отрасли. Аналогичную же работу проведут и местные чиновники.

По мнению мэра, в текущем году профессия водителя автобуса должна стать более привлекательной. Это должно произойти за счет увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Также в облцентре продолжат увеличивать мощности автопарков.

Вадим Кстенин отмечает, что обновление выполнялось хорошими темпами до прихода пандемии.

«Понимаем объективные сложности, которые сейчас имеются. Будем продолжать системно их решать. Работы предстоит много», — сказал градоначальник.

Также он уточнил, что дополнительную выделенку оборудуют уже в этом году.

«Машины не должны мешать автобусам, которые перевозят гораздо больше людей», — подчеркнул Вадим Кстенин.