Мэр Воронежа рассказал, что будет с общественным транспортом

Кроме того, градоначальник затронул тему новых выделенных полос.
Так, по указанию Главы Государства рассматриваются различные меры поддержки этой отрасли. Аналогичную же работу проведут и местные чиновники.
По мнению мэра, в текущем году профессия водителя автобуса должна стать более привлекательной. Это должно произойти за счет увеличения зарплат и улучшения условий труда.
Также в облцентре продолжат увеличивать мощности автопарков.
Вадим Кстенин отмечает, что обновление выполнялось хорошими темпами до прихода пандемии.
«Понимаем объективные сложности, которые сейчас имеются. Будем продолжать системно их решать. Работы предстоит много», — сказал градоначальник.
Также он уточнил, что дополнительную выделенку оборудуют уже в этом году.
«Машины не должны мешать автобусам, которые перевозят гораздо больше людей», — подчеркнул Вадим Кстенин.