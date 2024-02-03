В Новосибирске увеличили количество маршруток после прямой линии с Путиным

После жалоб горожан Путину в Новосибирске увеличили количество маршруток. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Сиб.фм».
В ходе обращения на прямой линии с президентом России, жительница Екатерина Владимирова из Северо-Чемского жилмассива выразила недовольство работой общественного транспорта. Также жители жилого комплекса «Матрёшки» высказали свои претензии по данному вопросу.
Местные власти ответили на жалобы общественницы, отметив, что с 1 сентября 2023 года была организована работа троллейбусного маршрута № 29 с использованием новых троллейбусов с автономным ходом. Также планируется расширение маршрутной сети троллейбусов и увеличение интенсивности их движения.
Помимо этого, сообщается, что автобус № 96 в часы «пик» курсирует каждые 10−12 минут, а на линии работает 20 единиц общественного транспорта. Также пассажирам доступен автобус № 25, обслуживаемый ООО «Динамит-1». По данному маршруту были обнаружены нарушения, и перевозчику было указано на необходимость соблюдения утверждённого расписания.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске обсуждают установку Led-экран за 6 млн на площади Калинина.