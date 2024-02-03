В Новосибирске увеличили количество маршруток после прямой линии с Путиным

Помимо этого, сообщается, что автобус № 96 в часы «пик» курсирует каждые 10−12 минут, а на линии работает 20 единиц общественного транспорта. Также пассажирам доступен автобус № 25, обслуживаемый ООО «Динамит-1». По данному маршруту были обнаружены нарушения, и перевозчику было указано на необходимость соблюдения утверждённого расписания.