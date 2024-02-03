Московские ярмарки выходного дня впервые открылись зимой — Сергей Собянин

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Полюбившиеся москвичам ярмарки выходного дня впервые открылись зимой. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
«23 площадки расположились в 10 округах города. Там можно купить овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, хлеб и другие продовольственные товары», — написал Мэр Москвы.
В торговых павильонах комфортно и покупателям, и продавцам. Помещения оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционерами.
Зимние ярмарки открыты в пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00. Кроме того, с апреля по декабрь в городе будут работать сезонные ярмарки выходного дня — это еще 33 торговых площадки.