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Московские ярмарки выходного дня впервые открылись зимой — Сергей Собянин

В торговых павильонах установлены системы отопления и вентиляции, а также кондиционеры.
6фотографий

Полюбившиеся москвичам ярмарки выходного дня впервые открылись зимой. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«23 площадки расположились в 10 округах города. Там можно купить овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, хлеб и другие продовольственные товары», — написал Мэр Москвы.

В торговых павильонах комфортно и покупателям, и продавцам. Помещения оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционерами.

Зимние ярмарки открыты в пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00. Кроме того, с апреля по декабрь в городе будут работать сезонные ярмарки выходного дня — это еще 33 торговых площадки.

Собянин Сергей
торговля