В начале рабочей недели в Омской области потеплеет до ноля градусов

Так во вторник, 6 февраля, по данным Обь-Иртышского УГМС, местами в регионе будет около ноля градусов.
Повышение температуры воздуха начнётся уже завтра, 4 февраля. Днём на большей части Омской области ожидается от −2 до −7 градусов. Лишь местами будет до −12.
В понедельник, 5 февраля, столбики термометров покажут −3…-8 градусов, местами — до −13 градусов.
Во вторник, 6 февраля, в Омской области температура воздуха будет в пределах от 0 до −5 градусов.
Также в эти трое суток в регионе ожидаются осадки в виде снега, а во вторник — ещё и в виде мокрого снега. 4 февраля — в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы.
Ранее мы писали, что особенностью января 2024 года в Омской области стали температурные перепады.