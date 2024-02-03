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В начале рабочей недели в Омской области потеплеет до ноля градусов

В Омскую область в ближайшие дни придёт потепление.
Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 70% 758 мм рт. ст. +4°
Источник: МК.RU Омск

Так во вторник, 6 февраля, по данным Обь-Иртышского УГМС, местами в регионе будет около ноля градусов.

Повышение температуры воздуха начнётся уже завтра, 4 февраля. Днём на большей части Омской области ожидается от −2 до −7 градусов. Лишь местами будет до −12.

В понедельник, 5 февраля, столбики термометров покажут −3…-8 градусов, местами — до −13 градусов.

Во вторник, 6 февраля, в Омской области температура воздуха будет в пределах от 0 до −5 градусов.

Также в эти трое суток в регионе ожидаются осадки в виде снега, а во вторник — ещё и в виде мокрого снега. 4 февраля — в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы.

Ранее мы писали, что особенностью января 2024 года в Омской области стали температурные перепады.