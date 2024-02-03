На Балтфлоте прошли учения по антитеррору

В ходе очередных учений были отработаны различные сценарии отражения нападений на воинские части и объекты военной инфраструктуры. Особое внимание уделялось проверкам бдительности дежурных служб и нарядов при осуществлении пропускного режима и осмотре территории объектов. К тренировкам также привлекли подразделения радиоэлектронной борьбы, инженерно-саперные части, связистов. Например, саперы учились обезвреживать мины-самоделки, замаскированные под различные с виду безобидные предметы.