На Балтфлоте прошли учения по антитеррору

Комплексные тренировки по антитеррору в гарнизонах Балтийского флота проводятся регулярно. По мнению военспецов, это позволяет повысить уровень подготовки и слаженности действий подразделений.
В ходе очередных учений были отработаны различные сценарии отражения нападений на воинские части и объекты военной инфраструктуры. Особое внимание уделялось проверкам бдительности дежурных служб и нарядов при осуществлении пропускного режима и осмотре территории объектов. К тренировкам также привлекли подразделения радиоэлектронной борьбы, инженерно-саперные части, связистов. Например, саперы учились обезвреживать мины-самоделки, замаскированные под различные с виду безобидные предметы.
Как уточнили в пресс-службе Западного военного округа, в общей сложности задействовали более 500 военнослужащих и около полусотни единиц техники, включая бронетранспортеры БТР-82А и спецавтомобили разминирования. Саму обстановку учений постарались сделать максимально реалистичной: раздавались выстрелы (правда, холостые), взрывались средства имитации, в общем, световых и шумовых эффектов хватало.