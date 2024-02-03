Опрос: 81,6% белорусов устраивает их жизнь

По результатам социологических исследований специалисты сделали вывод, что «процент счастья» за последние пять лет в Беларуси вырос, сообщает ОНТ.
На вопрос социологов, в какой мере вас устраивает сейчас ваша жизнь, 81,6% опрошенных ответили, что устраивает, не устраивает — 13,8%.
Телеканал отмечает, что тех, кого жизнь не устраивает, стало вдвое меньше. Больше 90% опрошенных чувствуют себя спокойно и защищенно.
А самой волнующей темой 2023 года стали цены на продукты и товары первой необходимости. Эта же проблема была главной и раньше, но цифра беспокойства уменьшилась.
Менее чувствительны белорусы стали к уровню оплаты труда. И все же каждого четвертого волнует его доход.
Социологи сообщают, что людей старшего возраста более всего волнует качество и доступность медицинских услуг, а молодежь — стремление к самореализации и профессиональному росту.
Среднюю возрастную группу более всего ее заботит трудоустройство и достойная оплата труда.