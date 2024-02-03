«К вам будут приезжать со всей страны!»: Владимир Машков поздравил нижегородцев с получением звания «Культурной столицы России»

Торжественная церемония вручения Нижнему Новгороду символа «Культурной столицы России-2024» состоялась в пакгаузах 2 февраля. В торжественной обстановке вместе с символом на сцену поднялся депутат Госдумы, глава оргкомитета конкурса Николай Новичков. В своей речи он отметил, что такое высокое звание даст федеральное продвижение всех инициатив, причем не только в сфере культуры.
— Со статусом «Культурная столица года» многое можно будет делать намного проще. Это такое комплексное продвижение региона, подтверждающее его высокие амбиции и ориентир на прекрасное будущее. Решение о присвоении такого статуса Нижнему Новгороду было принято коллегиально. В финал прошло восемь городов, но нижегородская заявка была самой амбициозной, интересной и продвинутой из всех представленных, — заметил он.
Символ «Культурной столицы России» передали мэру города Юрию Шалабаеву. Глава городской администрации подчеркнул, что быть культурной столицей — очень почетно, и наш город с достоинством проведет этот год.
— Нижний Новгород в последние годы очень активно развивается. Как результат мы постоянно выигрываем в конкурсах, рейтингах, занимаем первые места. За последние годы мы получили 180 наград в области туризма, искусства и культуры. Это показатель работы нашего культурного сообщества.
Поздравить нижегородцев с таким важным событием приехал председатель Союза театральных деятелей РФ, Народный артист Российской Федерации Владимир Машков.
— От всей души хочу поздравить вас с приобретением такого невероятного высокого статуса культурной столицы нашей великой многонациональной Родины. Хочу поблагодарить вас за то, что вы помните и любите историю и культуру этого великого места, за то, что все делаете разумно и осознанно, за ваше воображение. Я так удивлен был: поворачиваюсь, а там такой великий город светится. Это невероятно! Это высокое звание даст вам возможность развиваться интенсивно и полно. Абсолютное внимание к человеку и к месту в котором мы живем — это и есть любовь. Уверен, к вам будут приезжать люди со всей страны, со всего мира, радоваться и восхищаться, — сказал почетный гость, обращаясь к присутствующим со сцены.
А удивлять нижегородцы действительно умеют. И без того богатая культурная программа в этом году была обновлена и переработана. В нее войдут более 150 мероприятий, в числе которых новые и полюбившиеся фестивали, театральные премьеры и выставки.
— Первым большим мероприятием, которое фактически откроет «Культурную столицу года», станет фестиваль Intervals, который пройдет в конце апреля. В этом году он откроется для зрителей по-новому, — поделился подробностями замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.
В программу «Культурной столицы России» также войдут Столица Закатов, Горький fest и мероприятия к 225-летию А. С. Пушкина. Полная программа будет представлена отдельно.