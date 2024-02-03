«К вам будут приезжать со всей страны!»: Владимир Машков поздравил нижегородцев с получением звания «Культурной столицы России»

— От всей души хочу поздравить вас с приобретением такого невероятного высокого статуса культурной столицы нашей великой многонациональной Родины. Хочу поблагодарить вас за то, что вы помните и любите историю и культуру этого великого места, за то, что все делаете разумно и осознанно, за ваше воображение. Я так удивлен был: поворачиваюсь, а там такой великий город светится. Это невероятно! Это высокое звание даст вам возможность развиваться интенсивно и полно. Абсолютное внимание к человеку и к месту в котором мы живем — это и есть любовь. Уверен, к вам будут приезжать люди со всей страны, со всего мира, радоваться и восхищаться, — сказал почетный гость, обращаясь к присутствующим со сцены.