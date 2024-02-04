Концерты Дианы Арбениной и Кристины Орбакайте предлагают отменить в Хабаровске

Отделение Народного фронта Хабаровского края выступило против проведения концертов Дианы Арбениной и Кристины Орбакайте в Хабаровске. Согласно информации афиши, солистка «Ночных снайперов» должна выступить в краевой столице 24 февраля, а Кристина Орбакайте — 18 марта (однако пока есть информация, что дата может измениться).
Председатель ОНФ Юрий Рошка направил письмо губернатору Михаилу Дегтяреву с просьбой «рассмотреть вопрос об отмене» двух мероприятий. Причина тому — негативные высказывания артисток в сторону России и действия, поддерживающие армию противника.
Напомним, что концерты исполнительниц уже отменили в Новосибирской, Томской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Чувашской и Республике Бурятия. Шли обсуждения и по поводу концерта Арбениной в соседнем Владивостоке. Но, как объяснили в Муниципальном центре управления Владивостока, артистка не является иноагентом или релокантом, потому концерт не был отменен и пройдет в конце февраля.