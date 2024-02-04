Концерты Дианы Арбениной и Кристины Орбакайте предлагают отменить в Хабаровске

Напомним, что концерты исполнительниц уже отменили в Новосибирской, Томской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Чувашской и Республике Бурятия. Шли обсуждения и по поводу концерта Арбениной в соседнем Владивостоке. Но, как объяснили в Муниципальном центре управления Владивостока, артистка не является иноагентом или релокантом, потому концерт не был отменен и пройдет в конце февраля.