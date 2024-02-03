Более 4,5 млн цветов высадят в Петербурге в 2024 году

Всего через месяц наступит весна. Март уже не за горами, поэтому в Петербурге началась активная подготовка. Стало известно, что в Северной столице высадят 4,5 миллиона цветов. Всего — более 67 видов и 100 сортов. Можно будет встретить и гибискус, и бегонию, и астру, и гвоздику. И это далеко не весь перечень. Кроме этого, специалисты высадят более 60 тысяч многолетников, 114 сортов и видов, среди которых — шалфей, ирис, дельфиниум и другие. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.