Более 4,5 млн цветов высадят в Петербурге в 2024 году

Всего через месяц наступит весна. Март уже не за горами, поэтому в Петербурге началась активная подготовка. Стало известно, что в Северной столице высадят 4,5 миллиона цветов. Всего — более 67 видов и 100 сортов. Можно будет встретить и гибискус, и бегонию, и астру, и гвоздику. И это далеко не весь перечень. Кроме этого, специалисты высадят более 60 тысяч многолетников, 114 сортов и видов, среди которых — шалфей, ирис, дельфиниум и другие. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
— Цветы создают атмосферу красоты и уюта, делают наш город более привлекательным и комфортным. Цветники создаются с учетом градостроительной ситуации и исторически сложившегося ландшафта каждого конкретного района и улицы, — отметил губернатор Александр Беглов.
В садах и парках Петербурга уже постепенно всходят пеларгония, виола, гацания. В феврале в городе начнется посев вербены, бегонии, петунии. К слову, 40 процентов всех цветов, которые появляются на улицах Северной столицы, выращивают в местных оранжереях.
Когда в Петербурге потеплеет, взойдут 242 тысячи тюльпанов — предвестников яркой и теплой весны.