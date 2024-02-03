Хорошенький Аль Паченок: в Бахчисарайском парке миниатюр появился на свет новый малыш

В начале февраля в Бахчисарайском парке миниатюр произошло очередное пополнение. На свет появилась маленькая альпака. Радостной новостью поделился директор зоопарка Виктор Жиленко.
— Вот такой хорошенький у нас малыш альпаченок! Самое главное — чтоб он хорошо кушал, и тогда все у него в жизни будет прекрасно, — рассказал Жиленко.
По словам директора парка, маму вместе с малышом пока переселили в отдельный вольер, чтобы в тепле новорожденный мог набраться сил. А совсем скоро семейство воссоединится, и малыш познакомится со своим папой-альпакой.
Кстати, хоть слово альпаченок, как ласково называет животное Виктор Жиленко, и созвучно с именем известного актера Аль Пачино, над именем новорожденному пока не думали. Сначала малыш должен окончательно окрепнуть и, возможно, показать свой гангстерский характер.
Напомним, 2 февраля прошлого года Бахчисарайский парк миниатюр тоже отмечал рождение альпаки. Девочке дали символическое имя — Надежда. Стоит отметить, что беременность у альпак длится почти год. Поэтому каждое такое событие — большая радость для всех сотрудников зоопарка.