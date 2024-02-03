В Щучинске снова заговорили о переименовании города в Абылай хан

«Этот вопрос должен быть предметом тщательного обсуждения, общественных слушаний после этого есть не мнение одного человека, а мнение большинства населения. То соответствующая инициативу вносят в маслихат, и так принимается решение. А так таких вопросов о переименовании населенных пунктов на повестке дня нет», — прокомментировал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.
На брифинге в акимате Акмолинской области журналисты поинтересовались давним предложением покойного почетного историка о переименовании города Щучинск в Абылай хан.
«На протяжении 50 лет в урочище Бурабай находилась ставка хана Абылая. В этом, 2013 году отмечается 300 летний юбилей со дня его рождения, в связи с этим вношу предложение о переименовании города Щучинск в город Абылайхан», — написал в 2013 году доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель Казахстана Кадыржан Абуев.
Напомним, что курорт Бурабай был официальным местом расположения казахского хана. Здесь есть поляна военного лидера, видного государственного и политического деятеля Абылай хана.