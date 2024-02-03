В Щучинске снова заговорили о переименовании города в Абылай хан

«Этот вопрос должен быть предметом тщательного обсуждения, общественных слушаний после этого есть не мнение одного человека, а мнение большинства населения. То соответствующая инициативу вносят в маслихат, и так принимается решение. А так таких вопросов о переименовании населенных пунктов на повестке дня нет», — прокомментировал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.