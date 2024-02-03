Волгоградцам обещают туманы, дожди и штормовой ветер

Волгоградцы с грустью смотрят на исчезающий с огромной скоростью снег на улицах города. Наступившее потепление словно кистью закрашивает город серой краской. И теперь смотреть на эту серость придется до весны. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни нас не ждет ничего хорошего: погода подарит нам туманы, дожди, гололед, изморозь, налипание мокрого снега на проводах, а самое неприятное — штормовой ветер. 6 февраля его порывы достигнут 19−24 метров в секунду. По шкале Бофорта это шторм. В Волгограде вводят желтый уровень опасности.