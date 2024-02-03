Волгоградцам обещают туманы, дожди и штормовой ветер

Волгоградцы с грустью смотрят на исчезающий с огромной скоростью снег на улицах города. Наступившее потепление словно кистью закрашивает город серой краской. И теперь смотреть на эту серость придется до весны. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни нас не ждет ничего хорошего: погода подарит нам туманы, дожди, гололед, изморозь, налипание мокрого снега на проводах, а самое неприятное — штормовой ветер. 6 февраля его порывы достигнут 19−24 метров в секунду. По шкале Бофорта это шторм. В Волгограде вводят желтый уровень опасности.
Рабочая неделя начнется с мокрого снега, переходящего в дождь. Днем на градусниках будет +2, поэтому снег моментально будет таять, увеличивая количество грязи на улицах. Синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах в вечерние и утренние часы — ночь похолодает до −3. Такая же погода ждет нас во вторник и среду, только ветер будет усиливаться, достигнув своего пика к среде.
В южных районах области в понедельник и вторник потеплеет до +6. А на севере региона обещают метели. Ветер будет дуть с юго-запада, по области его порывы так же будут достигать 24 метров в секунду (это более 80 км/час).